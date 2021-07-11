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النقض تؤيد المؤبد لـ«بديع والبلتاجي والكتاتني» وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية

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النقض تؤيد المؤبد لـ«بديع والبلتاجي والكتاتني» وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية النقض تؤيد المؤبد لـ«بديع والبلتاجي والكتاتني» وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية

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قضت محكمة النقض بتأييد المؤبد لمحمد بديع مرشد الإخوان و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وبراءة صبحى صالح و7 آخرين وإلغاء حكم المشدد 15 عاما ضدهم في قضية اقتحام الحدود الشرقية.
وجاء نص الحكم كالأتى أولا بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للطاعن عصام الدين محمد العريان لوفاته .
ثانيا بقبول الطعن المقدم من كلا من احمد ابو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وبراءة اطاعنين فيما نسب اليهم .
كما قضت بقبول الطعن المقدم من محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفي طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وابراهيم يوسف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد بالسجن المؤبد.

كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد فهمي قد قضت بمعاقبة محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفي طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وابراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، ومعاقبة كل من احمد ابو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين بالسجن المشدد 15 عامًا، وبراءة 9 آخرين، وشمل القرار براءة آخرين، وقضت بمصادرة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وألزمت المحكوم عليهم المصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد مرسي لوفاته.

المصرى اليوم

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