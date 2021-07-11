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المصريون يتوجهون لطوكيو بأكبر بعثة رياضية فى تاريخها.. تعرف على عددها

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المصريون يتوجهون لطوكيو بأكبر بعثة رياضية فى تاريخها.. تعرف على عددها المصريون يتوجهون لطوكيو بأكبر بعثة رياضية فى تاريخها.. تعرف على عددها

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أكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن البعثة المصرية التى ستتوجه على عدة أفواج هى الأكبر فى تاريخ الأولمبياد المصرية بعدما وصل عدد اللاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو إلى 134 رياضيا ورياضية بخلاف 12 رياضيا من الجنسين بصفة احتياطية.

وتابع: « شاركت في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بالبرازيل ببعثة ضمت 120 رياضيا ورياضية».

وأوضح حطب أنه سيتوجه إلى طوكيو في 17 يوليو الجاري كرئيس لبعثة مصر وقال: «نجحنا في التأهل للأولمبياد بعدد كبير من اللاعبين الأبطال ونجحنا في تصدر التصفيات التي خضناها من أجل التأهل، وهذا يحملنا مسؤولية كبيرة».

وأضاف حطب: «طموحاتنا كبيرة ونثق في قدرات لاعبينا على تحقيق نتائج جيدة من أجل رفع علم مصر في الأولمبياد».

المصرى اليوم

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