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أمير الشرقية يكرم "العليط" منقذ المبنى السكني من الحريق

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أمير الشرقية يكرم "العليط" منقذ المبنى السكني من الحريق أمير الشرقية يكرم "العليط" منقذ المبنى السكني من الحريق
تصرف بطولي بعد اشتعال النيران في إحدى السيارات في المواقف

أمير الشرقية يكرم

كرم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، المواطن محمد العليط من منسوبي أمانة المنطقة الشرقية، بعد أن قام بعمل بطولي تمثل في إنقاذ مبنى سكني من الحريق بعد اشتعال النيران في إحدى السيارات في مواقف المبنى.
وقال: "إن المواطن هو رجل الأمن الأول وقد يتصادف وجوده في موقع حادث أو حريق ويتصرف بحكمة يسهم في إنقاذ الأرواح وحفظ الممتلكات إلى أن تصل الجهات المختصة للموقع وتباشر مهامها، وما قام به الأخ محمد العليط يعد من المواقف البطولية والشجاعة التي أنقذت ساكني المبنى من حريق قد يتطور لولا فضل الله والتصرف المسؤول من المواطن".
من جانبه، أكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير خلال حضوره التكريم، أن هذا التكريم لأحد منسوبي الأمانة نظير ما قام به؛ تكريماً لجميع منسوبي أمانة المنطقة .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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