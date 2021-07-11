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سلطان عُمان يصل إلى نيوم

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سلطان عُمان يصل إلى نيوم سلطان عُمان يصل إلى نيوم
أول زيارة خارجية له منذ تقلده

سلطان عُمان يصل إلى نيوم

وصل في هذه الأثناء سلطان عُمان هيثم بن طارق، إلى نيوم، في أول زيارة خارجية له منذ تقلده الحكم.

وتستغرق زيارة السلطان هيثم للمملكة يومين، يلتقي خلالها بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في زيارة تأتي تأكيداً على عمق العلاقات التاريخيَّة بين السلطنة والمملكة العربيَّة السعوديَّة، وانطلاقًا من حرص قيادتَي البلدين الشقيقين على توثيق الروابط المشتركة التي تجمع بينهما.

وقال ديوان البلاط السلطاني العُماني إنه "سيتم خلال الزيارة بحث جوانب التعاون كافة التي من شأنها أن ترتقي بالبلدين إلى المستويات التي تلبي تطلعات أبنائهما وتحقق الأهداف المرسومة والغايات المنشودة في المجالات كافة؛ وصولاً لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتكفل حاضراً ومستقبلاً أكثر ازدهاراً ورخاءً وإشراقاً".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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