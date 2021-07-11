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بطل منتخب يشيد بأداء هنا جودة ويصفها بـ «فراشة تنس الطاولة»

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بطل منتخب مصر يشيد بأداء هنا جودة ويصفها بـ «فراشة تنس الطاولة» بطل منتخب يشيد بأداء هنا جودة ويصفها بـ «فراشة تنس الطاولة»

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أشاد عمر عصر، بطل الوطني لتنس الطاولة، والمؤهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بأداء هنا جودة لاعبة المنتخب الوطني والنادي الأهلي لتنس الطاولة.

ونشر عصر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يجمعه مع هنا جودة أثناء التدريب من معسكر المنتخب الوطني بألمانيا معلقًا:« ما شاء الله هنا موهبة ربانية و معجونة بنج».

وتابع: «شكراً لكل من ساهم و سيساهم في تطور فراشة تنس الطاولة»

وأعادت هنا جودة نشر الفيديو معلقة: «سعيدة جدا بالتدريب مع بطل وأفريقيا»

والجدير بالذكر أن عمر عصر قد تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 3 مرات على التوالي، كما حصل على برونزية للقارات عام 2013، وذهبية البحر المتوسط لنفس العام، كما يعد صاحب أفضل تصنيف عربي وأفريقي لعام 2018.

المصرى اليوم

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