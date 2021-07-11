الفيوم : غلق 22 منشأة طبية مخالفة.. وضبط أدوية مهربة بمركز علاج طبيعي

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أعلنت محافظة الفيوم عن غلق 22 منشأة طبية بدائرة بندر الفيوم ومركز سنورس، وضبط أدوية مهربة باحدى مراكز العلاج الطبيعي، خلال حملة مكبرة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم. تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ووكيل وزارة الصحة بالفيوم، بتكثيف حملات مراقبة الأسواق والأسعار، وضبط الأدوية مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الحملة ترأسها مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وقامت بالمرور على 78 منشأة طبية مختلفة التخصصات شملت مركز سنورس ومدينة الفيوم، وأسفرت الحملة عن غلق 22 منشأة طبية، عبارة عن 10 معامل تحاليل طبيه، و4 عيادات أسنان، و6 عيادات خاصة مختلفة التخصص، ومركزين أحدهما للأشعة وآخر للعلاج الطبيعي.
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم خلال الحملة ضبط كواشف طبية منتهية الصلاحية، داخل معملين للتحاليل الطبية، أحدهما بمنطقة كيمان فارس والآخر بوسط مدينة الفيوم، إضافة لضبط 135 «أمبول» و«كبسول» مهرب غير مسجل بوزارة الصحة بأحد مراكز العلاج الطبيعي، فضلاً عن ضبط مستحضرات طبية بدون بيانات ومجهولة المصدر داخل أحد مراكز العلاج الطبيعى بقرية ترسا التابعة لمركز سنورس، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وأكد المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، استمرار الحملات التفتيشية على كافة المنشآت الطبية بمختلف أنحاء المحافظة، واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة للمخالفين، للحفاظ على صحة المواطنين.