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كيف تخطت إيرادات فيلم «مش أنا » 100 مليون جنيه؟ ( تفاصيل)

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كيف تخطت إيرادات فيلم «مش أنا » 100 مليون جنيه؟ ( تفاصيل) كيف تخطت إيرادات فيلم «مش أنا » 100 مليون جنيه؟ ( تفاصيل)

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احتفل تامر حسني بنجاح فيلمه «مش أنا» مش أنا​»، بعد أن كسر حاجز الـ100 مليون جنيه على مستوى العالم العربي، بعد أسبوعين من طرحه، وتحقيقه المركز الأول في والدول العربية رغم تقليل شاشات عرضه منذ يومين لعرض أفلام أخرى.

ودائما ما يعتمد تامر حسني على 3 عوامل رئيسية لنجاح أعماله السينمائية، منهما :«الكوميديا» و«أفكار متميزة» و«مشاهد عاطفية»

يعرف عن تامر حسني حسه الفكاهي، الذي تضفه بهجته وسروره على الاخرين، خاصة لأي عمل يق بأجزائه الثلاثة، و«تصبح على خير» و«البدلة»، ولم يقتصر ذلك على الأعمال السينمائية، أنما أيضا في أعماله الغنائية وخاصة كليباته، أبرزها «عيش بشوقك».

يعتمد حسنى على تقديم أفكار جديدة لم تقدم من قبل، وغير مستهلكه كما نشاهد في كثير من الاعمال السينمائية، وخاصة أنه يعتمد على تقديم شخصيات مؤثرة لم يتم تدوالها كثيرا،وايضا مشاركة كثير من النجوم المختلفة بأعتماده على العمل الجماعي، مثل فيلم «تصبح على خير» و«الفلوس» و«البدلة».

خلال مشاهدة البرومو لفيلم «مش أنا»، يلفت النظر، إلى مشاهد الحيرة، التي يقع فيها «حسن» بعدما يكتشف أنه مصاب بمرض نفسي، ويفعل أشياء خارجة عن أرادته، ويستغيث حتى يستطيع أحد أن يساعده على حل أزمته، ولاتخلو أعماله من وجود مشاهد نتعاطف مع الشخصية التي يقدمها، تجعل المشاهد يتأثر بها مثل مسلسل «أدم»، وفيلم «تصبح على خير»

وتدور قصة الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب «حسن» الذي يلعب دوره الفنان تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة التي تلعب دورها الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.

فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

المصرى اليوم

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