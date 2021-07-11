أشرف عطية يتفقد مشروع تطوير ورصف طريق خان أسوان

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قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد مشروع رفع كفاءة وتطوير ورصف طريق خان أسوان بطول 1000 متر وبعرض 18 متر بإتجاهين وبتكلفة 7 مليون جنيه، وهو الذي يشمل إنشاء ساحة إنتظار للسيارات على مساحة 500 م2 في الجزء الشمالى للطريق لمنع أي وقوف عشوائى مخالف مع تسهيل الحركة المرورية.

رافقه خلال الجولة أحمد شعبان نائب المحافظ والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد فتحى مدير عام الطرق بالمحافظة.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بإستكمال أعمال الأرصفة المدعمة بالبلدورات وبلاط الأنترلوك، علاوة على أعمال الدهانات للأرصفة وساحة إنتظار السيارات لإضفاء اللمسة الجمالية على مدخل مدينة أسوان الشمالى وخاصة أن هذا الطريق الحيوى يشهد كثافة مرورية عالية ويربط جنوب وشرق المدينة بشمالها، مكلفاً مسئولي الطرق بتكثيف جهودها لرصف ورفع كفاءة الطرق الأخرى وخاصة طريق المنار / خريت بمركز نصر النوبة بطول ٥ كيلو متر وبتكلفة 9،2 مليون جنيه، وهو الذي يتوازى مع إنهاء مشروعات الرصف لخطة الطرق الداخلية بتكلفة إجمالية 68 مليون جنيه على مستوى مدن ومراكز المحافظة وبأطوال 35.5 كم تركزت معظمها على الطرق ذات الأولوية التي تخدم أكبر قطاع من المواطنين وتساهم في تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات وبما يحقق السيولة المرورية المطلوبة.