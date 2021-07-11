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أقام «بيت الشعر» بالأقصر، أمسية شعرية لثلاثة شعراء مصريين هم الشاعر الشربيني محمد شريدة من محافظة الدقهلية والشاعر حازم مصطفى من محافظة الفيوم والشاعر على الشيمي من محافظة القاهرة وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسن عامر منسق الأنشطة الثقافية ببيت الشعر.. بدأت الأمسية بالشاعر الشربيني محمد شريدة ولد في 27|8|1976 في قرية دنجواي مركز شربين محافظة الدقهلية، تخرج في كلية الآداب جامعة المنصورة قسم اللغة العربية، عمل في مجال النشر منذ العام 2000، حتى وصل إلى مدير النشر بإحدى دور النشر المصرية، وعمل مسؤول القسم الأدبي بمجلة حراء، وصدر له ديوان غناء للحرية وديوان أعراس الشهداء، له تحت الطبع دواوين الصهيل الأخير وأوراق من ربيع العمر، وله العديد من التحقيقات الأدبية والمختارات الشعرية، ومنها كتاب جواهر الشهر العربي في عصوره القديمة الصادر عن دار الحديث بالقاهرة.
إن أبيتِ الوفاء لي فالليالي
خبأت لي الأفراح بالرغم عني
فتعالي وغرِّدي بين سربي
أو تمادي مع الجفا والتجنِّي
فمعي من حدائق الحبِّ شادٍ
سوف يملا الزمانَ ألوانَ فنِّ
ثم تلاه الشاعر حازم مصطفى، شاعر من مواليد محافظة الفيوم، بدأ دراسته في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة الفيوم عام ٢٠٢٠، وحاصل على المركز الأول في المسابقة الثقافية على مستوى إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد فرع قصيدة الفصحى عام ٢٠٢١.
غَنَّيتُ لكَيْ أَتَأَكَّدَ مِنْ صَوْتِي
فرَمانِي اللَّحنُ بأَحزانِ الفُقَراءِ وأحلامِ الأطفالِ
فعِشْتُ أُخَبِّئُ صَوْتِيَ في الأَبواقِ
وأُطفِئُ نارَ القَلْبِ بماءِ الصَّبرِ
وأَشْرَبُ أقوالَ الحُكَماءِ بفَنْجانِي كَيْ لا أَغْفُوْ
حاوَلْتُ كَثِيرًا أَنْ أَتَزَحزَحَ عَنْ صَمتِي
لَكِنَّ غُرورِيَ لَمْ يَسْمَحْ لِيْ أَنْ أَهْفُوْ
ثم اختتمت الأمسية بالشاعر على الشيمي من مواليد قرية نواي بمركز ملّوي محافظة المنيا، ولد في الحادي عشر من نوفمبر عام ١٩٨٠م، وتخرج في دار العلوم بالقاهرة، وحصل على ليسانس اللغة العربية وآدابها والعلوم الإسلامية عام ٢٠٠٣م، وحصل على الدبلوم العامة للتربية من كلية البنات جامعة عين شمس عام ٢٠١٣م، باحث ماجستير في قسم النحو والصرف والعروض بدار العلوم جامعة القاهرة، من مؤلفاته، عيناك خط الاستواء.. ديوان شعر فصحى.. صدر عن دار إبداع للتنمية الثقافية عام ٢٠١٤م، أقبّلُ وجه سنبلتي.. ديوان شعر فصحى.. صدر عن دار يسطرون للطباعة والنشر عام ٢٠٢٠م، نار القافية.. ديوان شعر فصحى صدر عن دار يسطرون للطباعة والنشر عام ٢٠٢٠م، انسكاب.. مجموعة قصص شاعرة.. صدر عن دار النسر الأدبية الفائزة بجائزة أحسن مجموعة «قصص شاعرة» عن المؤتمر العربي للقصة الشاعرة في دورته الثانية عشرة والمركز الثالث على مستوى الوطن العربي .
عيناكِ أولُ منْ يسافرُ
بالضياءِ إلى القمرْ
عيناكِ زيّنتِ القصيدةَ
بالجواهرِ والدُّرَرْ
عيناكِ فلسفةُ ابنِ رشدٍ
وابنِ سِينَا والأثرْ
عيناكِ أسرعُ رحلةٍ
فيها أُمتَّعُ بالسفرْ