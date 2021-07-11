★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام «بيت الشعر» بالأقصر، أمسية شعرية لثلاثة شعراء مصريين هم الشاعر الشربيني محمد شريدة من محافظة الدقهلية والشاعر حازم مصطفى من محافظة الفيوم والشاعر على الشيمي من محافظة القاهرة وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسن عامر منسق الأنشطة الثقافية ببيت الشعر.. بدأت الأمسية بالشاعر الشربيني محمد شريدة ولد في 27|8|1976 في قرية دنجواي مركز شربين محافظة الدقهلية، تخرج في كلية الآداب جامعة المنصورة قسم اللغة العربية، عمل في مجال النشر منذ العام 2000، حتى وصل إلى مدير النشر بإحدى دور النشر المصرية، وعمل مسؤول القسم الأدبي بمجلة حراء، وصدر له ديوان غناء للحرية وديوان أعراس الشهداء، له تحت الطبع دواوين الصهيل الأخير وأوراق من ربيع العمر، وله العديد من التحقيقات الأدبية والمختارات الشعرية، ومنها كتاب جواهر الشهر العربي في عصوره القديمة الصادر عن دار الحديث بالقاهرة.

إن أبيتِ الوفاء لي فالليالي

خبأت لي الأفراح بالرغم عني

فتعالي وغرِّدي بين سربي

أو تمادي مع الجفا والتجنِّي

فمعي من حدائق الحبِّ شادٍ

سوف يملا الزمانَ ألوانَ فنِّ

ثم تلاه الشاعر حازم مصطفى، شاعر من مواليد محافظة الفيوم، بدأ دراسته في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة الفيوم عام ٢٠٢٠، وحاصل على المركز الأول في المسابقة الثقافية على مستوى إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد فرع قصيدة الفصحى عام ٢٠٢١.

غَنَّيتُ لكَيْ أَتَأَكَّدَ مِنْ صَوْتِي

فرَمانِي اللَّحنُ بأَحزانِ الفُقَراءِ وأحلامِ الأطفالِ

فعِشْتُ أُخَبِّئُ صَوْتِيَ في الأَبواقِ

وأُطفِئُ نارَ القَلْبِ بماءِ الصَّبرِ

وأَشْرَبُ أقوالَ الحُكَماءِ بفَنْجانِي كَيْ لا أَغْفُوْ

حاوَلْتُ كَثِيرًا أَنْ أَتَزَحزَحَ عَنْ صَمتِي

لَكِنَّ غُرورِيَ لَمْ يَسْمَحْ لِيْ أَنْ أَهْفُوْ

ثم اختتمت الأمسية بالشاعر على الشيمي من مواليد قرية نواي بمركز ملّوي محافظة المنيا، ولد في الحادي عشر من نوفمبر عام ١٩٨٠م، وتخرج في دار العلوم بالقاهرة، وحصل على ليسانس اللغة العربية وآدابها والعلوم الإسلامية عام ٢٠٠٣م، وحصل على الدبلوم العامة للتربية من كلية البنات جامعة عين شمس عام ٢٠١٣م، باحث ماجستير في قسم النحو والصرف والعروض بدار العلوم جامعة القاهرة، من مؤلفاته، عيناك خط الاستواء.. ديوان شعر فصحى.. صدر عن دار إبداع للتنمية الثقافية عام ٢٠١٤م، أقبّلُ وجه سنبلتي.. ديوان شعر فصحى.. صدر عن دار يسطرون للطباعة والنشر عام ٢٠٢٠م، نار القافية.. ديوان شعر فصحى صدر عن دار يسطرون للطباعة والنشر عام ٢٠٢٠م، انسكاب.. مجموعة قصص شاعرة.. صدر عن دار النسر الأدبية الفائزة بجائزة أحسن مجموعة «قصص شاعرة» عن المؤتمر العربي للقصة الشاعرة في دورته الثانية عشرة والمركز الثالث على مستوى الوطن العربي .

عيناكِ أولُ منْ يسافرُ

بالضياءِ إلى القمرْ

عيناكِ زيّنتِ القصيدةَ

بالجواهرِ والدُّرَرْ

عيناكِ فلسفةُ ابنِ رشدٍ

وابنِ سِينَا والأثرْ

عيناكِ أسرعُ رحلةٍ

فيها أُمتَّعُ بالسفرْ