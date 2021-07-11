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تعليم السويس تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء دخول الطلاب لجان امتحانات الثانوية

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تعليم السويس تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء دخول الطلاب لجان امتحانات الثانوية تعليم السويس تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء دخول الطلاب لجان امتحانات الثانوية

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قام الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس بمتابعة دخول الطلاب اللجان الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية لدخول الطلاب منذ فتح لجان الامتحانات للشهادة الثانوية.

شهد محيط مدارس الثانوية العامة بالسويس تكثيفات أمنية مشددة لتأمين اللجان بوضع أسوار حديدية أمام أبوابها وتواجدت العناصر الأمنية منذ الصباح الباكر لتأمين امتحانات الثانوية العامة في اليوم الثاني، وقام المسؤولين باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة المستجد بقياس درجات الحرارة للطلاب والمراقبين أثناء توافدهم على اللجان.

المصرى اليوم

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