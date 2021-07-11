محافظ أسوان يتابع سير امتحانات الثانوية العامة

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قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية بلجان مدرسة أسوان الثانوية للبنات والتي تضم 153 طالبة موزعين على 11 لجنة، وأيضاً مدرسة العقاد الثانوية العسكرية للبنين التي تضم 204 طالب وطالبة موزعين على 16 لجنة حيث أطمئن المحافظ على سير العملية الإمتحانية.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة تهيئة الأجواء الملائمة أمام الطلاب والطالبات لأداء الأمتحانات بكل سهولة ويسر وبث روح الطمأنينة لديهم، بجانب أهمية تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى تركيب المظلات وتمركز سيارات الإسعاف أمام اللجان وتوفير المياه المثلجة والمبردات ووسائل التهوية المختلفة، فضلاً عن جاهزية إستراحات المراقبين والملاحظين لإستضافتهم وتقديم كافة الإحتياجات والمتطلبات الأساسية لهم، مؤكداً على أستمرار إنتظام حركة سير الأتوبيسات والمينى باص المكيفة التي وجه محافظ أسوان بتوفيرها لأول مرة وبمشاركة مجتمعية من أجل نقل الطلاب والطالبات باللجان التي تقع على مسافات بعيدة عن مقر إقامتهم، علاوة على فتح كوبرى خزان أسوان القديم بشكل مستمر أمام الحركة المرورية خلال أيام الإمتحانات لضمان وصول المراقبين والطلاب لمقار اللجان بشكل مسبق.

وفى السياق ذاته كلف أشرف عطية قيادات المحافظة بالقيام بجولات ميدانية مماثلة لمتابعة سير العملية الإمتحانية شملت قيام كل من الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، وأيضاً اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة بالمتابعة الميدانية للتجهيزات المختلفة داخل وخارج اللجان، وكذا إستراحات المراقبين والملاحظين.