مستشار الرئيس يناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال عيد الأضحى

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ناشد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية قدر الإمكان خلال فترة عيد الأضحى المبارك، للوقاية من فيروس كرونا المستجد.

قال «تاج الدين» خلال تصريحات تلفزيونية، الأحد، أن الفترة الحالية تشهد عدد من المناسبات التي قد تؤدي للتجمعات مثل المصايف وعيد الأضحى، مما يجعل من الضروري الالتزام بالوسائل الوقائية وتقليل التجمعات وتجنب الأماكن المتكدسة.

أوضح: «صحيح أننا تجاوزنا ذروة الموجة الثالثة من الفيروس ولكننا ما زلنا نطمع في استمرار انخفاض عدد الحالات والحد من احتمالية حدوث موجات أخرى من المرض».

وأشار إلى أننا نشهد انخفاض في عدد الإصابات في حين أن هناك دول ما زالت تشهد انتشار الوباء وارتفاع عدد الإصابات وتحور في الفيروس، مما يستوجب الحرص الشديد من الفيروس.