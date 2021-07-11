وفر مواصلات آدمية.. وفد قرية بني أحمد بالغربية يوجه الشكر لمحافظ المنيا

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قدم وفد من أهالى قرية بنى أحمد الغربية بمركز المنيا، الشكر للواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وذلك لاستجابته لطلب الاهالي بالقري بتوفير مواصلات أدمية لأهالي القرية، وذلك بعد إعلان المحافظ عن البدء في استبدال سيارات الربع نقل المستخدمة في نقل الركاب، بسيارات «فان» حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، بصفة تجريبية بنطاق مركز ومدينة المنيا .
جاء ذلك، خلال استقبال المحافظ لهم بمكتبه بالديوان العام، بحضور النائب أشرف الأحمداوى عضو مجلس النواب .
وعبر أهالى القرية عن سعادتهم، للاستجابة السريعة لطلبهم بشأن توفير مواصلات أدمية، مشيدين بتواجد المحافظ في الشارع بشكل يومى والاستماع لمشاكل المواطنين.
من جانبه أكد المحافظ، أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق حياة كريمة للمواطنين، مشيرا إلى أن توفير وسائل مواصلات آدمية وآمنة واحدة من أهم أولويات الدولة وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين .
كما حرص المحافظ، خلال اللقاء، على تشجيع الحضور على تبني ثقافة العمل الحر، ومعرفة الفرص المتاحة داخل المحافظة للشباب لبدء مشروع خاص بهم تحت دعم وتأييد ومساندة الدولة لضمان نجاح مشروعاتهم، مطالبا بتشجيع اهاليهم في القري على البدء في أولى خطوات مشروعهم، خاصة وأن المحافظة اتجهت إلى العمل على زيادة وعى الشباب بأهمية العمل المهني وتشجيع الشباب على عمل مشروعات حرفية صغيرة، بالإضافة لتقديم دعم فني لأصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم