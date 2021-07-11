وفر مواصلات آدمية.. وفد قرية بني أحمد بالغربية يوجه الشكر لمحافظ المنيا

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قدم وفد من أهالى قرية بنى أحمد الغربية بمركز المنيا، الشكر للواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وذلك لاستجابته لطلب الاهالي بالقري بتوفير مواصلات أدمية لأهالي القرية، وذلك بعد إعلان المحافظ عن البدء في استبدال سيارات الربع نقل المستخدمة في نقل الركاب، بسيارات «فان» حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، بصفة تجريبية بنطاق مركز ومدينة المنيا .

جاء ذلك، خلال استقبال المحافظ لهم بمكتبه بالديوان العام، بحضور النائب أشرف الأحمداوى عضو مجلس النواب .

وعبر أهالى القرية عن سعادتهم، للاستجابة السريعة لطلبهم بشأن توفير مواصلات أدمية، مشيدين بتواجد المحافظ في الشارع بشكل يومى والاستماع لمشاكل المواطنين.

من جانبه أكد المحافظ، أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق حياة كريمة للمواطنين، مشيرا إلى أن توفير وسائل مواصلات آدمية وآمنة واحدة من أهم أولويات الدولة وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين .

كما حرص المحافظ، خلال اللقاء، على تشجيع الحضور على تبني ثقافة العمل الحر، ومعرفة الفرص المتاحة داخل المحافظة للشباب لبدء مشروع خاص بهم تحت دعم وتأييد ومساندة الدولة لضمان نجاح مشروعاتهم، مطالبا بتشجيع اهاليهم في القري على البدء في أولى خطوات مشروعهم، خاصة وأن المحافظة اتجهت إلى العمل على زيادة وعى الشباب بأهمية العمل المهني وتشجيع الشباب على عمل مشروعات حرفية صغيرة، بالإضافة لتقديم دعم فني لأصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم