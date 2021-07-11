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مياة القليوبية : استطلاع رأى مواطنى شبين بالقناطر بأهمية مبادرة «حياة كريمة»

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مياة القليوبية : استطلاع رأى مواطنى شبين بالقناطر بأهمية مبادرة «حياة كريمة» مياة القليوبية : استطلاع رأى مواطنى شبين بالقناطر بأهمية مبادرة «حياة كريمة»

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نظمت إداره التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية حملة للتوعية بأهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية كفر شبين مركز شبين القناطر، لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات الجارى تنفيذها وتأثيرها الصحى والبيئى، وضرورة الحفاظ على الإستثمارات التي تضخها الدولة في قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى.

قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى في القليوبية، إنه تم إجراء استبيانات وإستقصاءات رأي للمواطنين وعقد لقاءات معهم للتعريف بأهمية المبادرة ومعرفة المشاكل التي تواجههم الخاصة بالمياه وتوعيتهم عن ترشيد استهلاك المياه حيث تسعى الشركة من خلالها لبذل كل جهد ممكن للعمل على راحة المواطنين

في وقت سابق قال رئيس شركة مياة الشرب، إنة تم شراء حواجز مطاطية ومواد ماصة للزيوت والشحوم لحماية مأخذ محطات «بنها المرشحة والقناطر المرشحة» بمبلغ ٦٧٠ ألف جنيه، ضمن خطة الشركة لحماية مآخذ محطات مياه الشرب من التلوث نتيجة تسرب الزيوت والشحوم وضمان استمرارية التشغيل دون التأثير على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن التجربة خطوة جديدة ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لخطط سلامة ومأمونية المياه بالمحطات المذكورة وتم تنفيذ تدريب ميدانى للعاملين بتلك المحطات على استخدام الحواجز والمواد الماصة في حالات التسريب.

المصرى اليوم

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