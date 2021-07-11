حزب النور فى البرلمان : تغليظ عقوبة التحرش لن ينهى الأمر .. «التحرش جوه العقول»

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قال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاحد لمناقشة عقوبات التحرش: «نحن أمام عرض لمرض جريمة التحرش وهي مرض ضخم لا يجوز أن نتعامل معه على أنه أمر مستقل، ونشكر مقدم مشروع القانون ونوافق على التعديل من حيث المبدأ لكن أكبر اشكالية أن نظن أن بزيادة العقوبة الموضوع انتهى، فالتحرش جوه العقول».

وحمل «خير الله» خمس وزارات مسؤولية تجفيف منابع التحرش، وتابع: «وزير التربية والتعليم، ما هي القيم التي غرستها في السنوات التي توليت فيها المسؤولية وقدمت إيه، فشلك كارثة على البلد كلها أرجوك انتبه». «.

و قال «أيضا لوزارة الأوقاف مسؤولية، الخطيب والواعظ رأس الحربة هلى تم تطويره ومكافأته نفسيًا وماليًا وعلميًا، وهل وفرت له المادة التي يشتغل منها». «

وشن خير الله هجومًا على وزارة الثقافة ووصفها بـ «الصامتة» وقال بالإنجليزية «الوزارة silent وأحيانًا vibration»، وتساءل «أين تطبيق الوزارة أين كتب pdf أين غرس القيم في المجتمع».

و بالنسبة لدور وزارة الإعلام اضاف خير الله: «هذا ما جنته يداكم، جعل المتحرش والبلطجي قدوة»، وتابع «وزيرة الصناعة، عندك لجنتى المشروعات الصغيرة والمتوسطة شباب مصر حتى الآن مش عارف يروح يعمل مشروع صغير من مكان واحد وشباك واحد علشان كده البطالة موجودة»«.

و قال: «التحرش والانهيار الأخلاقي والإلحاد سهم يوجه لصدر الوطن نوافق على تغليظ العقوبة ونقول إنها البداية وليس النهاية».