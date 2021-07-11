أخبار عاجلة

الجيش التونسي يطوق مبنى البرلمان -
الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة -
إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة -
نداء عاجل من الرئاسة التونسية للشعب.. واقتحام مقار «النهضة» في عدة مدن -
احتفالات في شوارع تونس بعد قرارات قيس سعيد ضد حركة النهضة الإسلامية -
بعد قرارات قيس سعيد .. ما هو الفصل 80 من الدستور التونسي؟ -
إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة -
شرطة القصيم: استعادة مجوهرات تُقدَّر قيمتها بـ 80.000 ريال -
"العيسى": الدول العربية أنشأت 350 مركزًا بحثيًّا في الجامعات والوزارات -
خريجات "الصفوف الأولية": نحن مؤهلات لتدريس 7 تخصصات.. ويناشدن احتياجًا مستقلاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الفيصل" يتفقّد المشاعر المقدّسة للوقوف على جاهزية المواقع.. غداً

Print
"الفيصل" يتفقّد المشاعر المقدّسة للوقوف على جاهزية المواقع.. غداً "الفيصل" يتفقّد المشاعر المقدّسة للوقوف على جاهزية المواقع.. غداً
يدشّن أمير مكة المكرّمة عدداً من المرافق التي تقدم الخدمة لضيوف الرحمن

يتفقّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، يوم غدٍ (الإثنين)، المشاعر المقدّسة؛ للوقوف على جاهزية المواقع والمرافق لاستقبال ضيوف الرحمن.

ويدشّن أمير منطقة مكة المكرّمة، خلال الزيارة، عدداً من المرافق التي تقدم الخدمة لضيوف الرحمن.

ويزور الأمير خالد الفيصل عدّة مواقع في عرفات ومِنى ومزدلفة، ويطلع فيها على آخر التجهيزات والاستعدادات لاستقبال الحجيج.

ويرافق أمير مكة المكرّمة، خلال الجولة، نائبه الأمير بدر بن سلطان، وعددٌ من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة