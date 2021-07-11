الجيزة : كلبشة للسيارات المتروكة بالجزيرة الوسطى بشارع ترسا

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قام حي الطالبية اليوم بأعمال كلبشة للسيارات الكائنة بالجزيرة الوسطى بشارع محمد أنور السادات وتحرير محاضر الغرامات الواجبة لما تسببه في إعاقة الحركة المرورية وقد تم التنبيه على أصحابها بعدم الوقوف في نهر الطريق، حفاظا على ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وتوسعة لمحور محمد أنور السادات (ترسا سابقا) وفي إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع أي إشغالات أو تعديات على حرم الطريق العام لتحقيق السيولة المرورية اللازمة خاصة بالشوارع الرئيسية التي تشهد كثافات مرورية.

وتنوه محافظة الجيزة بأنه سيتم تنفيذ العديد من الحملات المماثلة بالشوارع الحيوية لتحقيق السيولة المرورية.