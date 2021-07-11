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طالب يتخلص من حياته بعد إنهاء علاقة عاطفية بالشرقية

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طالب يتخلص من حياته بعد إنهاء علاقة عاطفية بالشرقية طالب يتخلص من حياته بعد إنهاء علاقة عاطفية بالشرقية

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تخلص طالب بالصف الثالث الثانوى التجارى من حياته بتناول مادة سامة، لدخوله في حالة نفسية سيئة بعد إنهاء علاقة عاطفية مع فتاة كان يحبها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، تلقي إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بشأن ما تبلغ من مستشفى بلبيس المركزى بوصول«ع. م. م» 18 عاما طالب بالصف الثالث الثانوى التجارى، مصابا بهبوط حاد بالدورة الدموية، وتوفى متأثرا بإصابته.

وبالفحص تبين قيام الطالب بتناول مادة سامة، متأثرا بحالة نفسية سيئة بسبب قيام الفتاة التي كان مرتبط بها بعلاقة عاطفية بإنهائها، وأخبر شقيقه بها وعقب ذلك تناول مادة سامة متخلصا من حياته .

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت إنتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

المصرى اليوم

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