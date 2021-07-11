ادعى أنه محصل غاز .. الداخلية تكشف ملابسات سرقة عجوز الظاهر (التفاصيل )

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات بلاغ إلى ضباط قسم شرطة الظاهر في القاهرة من (أحد المواطنين) مصاب بكدمة بالجسم، بأنه حال تواجده بالشقة سكنه تناهى لسمعه صوت طرق على باب الشقة ولدى فتحه فوجئ بأحد الأشخاص ادعى أنه محصل الغاز، وقام بدفعه أرضاً وتوثيقه باستخدام سلك كهربائى، واستولى منه على (مبلغ مالى- هاتفه المحمول) ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة والهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهته اعترف بأنه لدى مشاهدته للمجنى عليه «عجوز» أمام ماكينة الصرف الآلى بدائرة القسم ظناً منه بقيام المُبلغ بسحب مبالغ مالية، اختمر في ذهنه فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك توجه للمجنى عليه بدعوى مساعدته وقام بتوصيله لمحل سكنه وعلم منه بإقامته بمفرده، وفى وقت لاحق توجه لمسكن المجنى عليه وارتكب الواقعة.

كما أضاف بإنفاقه جزءا من المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية وشرائه كمية من مخدر الهيروين بقصد التعاطى، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والهاتف المحمول، واتهمه بسرقته بالإكراه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.