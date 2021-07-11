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بيع 149 صكا من الأضاحي فى الأقصر

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بيع 149 صكا من الأضاحي فى الأقصر بيع 149 صكا من الأضاحي فى الأقصر

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أعلن الشيخ سيد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف في الأقصر، قيام المسؤولين عن مشروع صكوك الأضاحي بالمديرية، بيع ما يقرب من 149 صكا على مستوى محافظة الأقصر بمختلف إدارات الأوقاف المنتشرة بربوع المحافظة وذلك باقتراب عيد الأضحى.

وأضاف أن أهمية المشروع لما يمثله من قيم دينية رفيعة وعظيمة، مؤكدا أن الأمر يتطلب من الجميع بذل جهد أكبر وأعظم وأوسع في سبيل التعريف بمشروع صكوك الأضاحي والأهداف المرجوة منه، لافتاً إلى أن المديرية وفرت خدمة طلب صك الأضحية عن طريق رسالة نصية على موقع التواصل الاجتماعي واتساب على رقم 01097143996، للتواصل مع الجمهور .

المصرى اليوم

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