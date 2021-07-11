محافظ قنا يتفقد امتحان اللغة العربية للشعبة الأدبيه

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تفقد اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا الاحد لجان الامتحانات بمدرسة الشهيد حسني عبدالبادي الثانوية بمركز الوقف، لمتابعة سير عملية امتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة العربية للشعبة الأدبية.

محافظ قنا يتفقد لجان امتحانات الثانويه العامه

اطمأن المحافظ على انتظام سير الامتحانات بمختلف اللجان، تطبيق الاجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي داخل مقرات الامتحان، موجها بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

محافظ قنا يتفقد لجان امتحانات الثانويه العامه

أكد المحافظ على أن عملية الامتحانات تسير بشكل هاديء دون أي مشاكل أو معوقات، مشيرا أن هناك تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية للخروج بالعملية الامتحانية بالشكل اللائق والمشرف للمحافظة.