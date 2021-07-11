أستهدفت كبار السن .. مأموريات منزلية لإستخراج الرقم القومى بـ4 محافظات ..(التفاصيل )

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قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى والمُصدرات المُميكنة ) بنطاق محافظات ( القاهرة والجيزة والمنيا وسوهاج)، فضلاً عن إستخراج بطاقات الرقم القومى لأهالى منطقة الواحات البحرية بالمجان.

كما تم إيفاد مأموريات لـ (9 حالات إنسانية) بـ (محال الإقامة والمستشفيات) بكافة المواقع على مستوى الجمهورية لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

وقد قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريات خارجية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد من السيدات بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة.

كما يواصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات («كبار السن وذوى القدرات الخاصة») بمقر ديوان عام القطاع وإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم، وذلك تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

ماموريات منزلية للاحوال المدنية لاستخراج الرقم القومي

ماموريات منزلية للاحوال المدنية لاستخراج الرقم القومي