الجيزة : 48 مشروعا لتطوير البنية التحتية لمياه الشرب والصرف في بولاق الدكرور

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الحى يشهد تنفيذ 48 مشروع تنموى في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بما يساهم بشكل كبير في القضاء على العديد من المشكلات التي يعانى منها مواطنى الحى سواء تحسين ضغوطات المياه أو مد الخدمه ببعض القطاعات أو مواجهة مشكله الطفوحات وتهالك الخطوط والشبكات بقطاعات أخرى.

وأشار إلى الانتهاء من 15 مشروع للبنية التحتيه لمشروعات مياه الشرب وشملت تنفيذ مشروع الخزان العلوى والرافع بصفط اللبن ومد شبكات مياه الشرب بمنطقة حوض الذوات وتنفيذ عدد(1500) وصلة منزلية بها وتحويل مسار خط مياه الشرب بشارع ترعة عبدالعال 1 بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وتعديل منسوب مياه بشارع ترعة عبدالعال1 ومد مواسير مياه بشارع عبدالرحمن هريدى بزنين وشوارع ثابت وعبدالمنعم محمود ومدرسة الشيخة جواهر بشارع المشتل وطريق كفر طهرمس بدءاً من شارع سيد حسين حتى شارع محمد الزيات وتقاطع المساكن وشارع عبدالله المتفرع من شارع أحمد أبوسريع وشارع النخيل وكفر طهرمس وإحلال وتجديد شبكات كفر طهرمس وتنفيذ مشروع مياه الشرب بصفط اللبن. مشيراً أنه جارى تنفيذ أعمال تحويل مسار خطى من شارع ترعة الزمر إلى شارع سلام وهو أحد المشروعات الهامة الجارى تنفيذها بالإضافة إلى إنشاء خط مياه 400ملى وربطه على الخط الرئيسي 1000ملى بداية من شارع المطبعة فيصل وحتى منطقة كفر طهرمس لزيادة المياة ولمعالجة مشكلة ضعف الضغوطات والذى يصل طوله حوالى 3 كم وكذا إحلال وتجديد خطوط المياه بشارعى ترعة عبدالعال 2 والملكة قبل بدء أعمال الرصف وذلك بطول 1200 م لكلاً منهم.

وأكد بأن مشروعات البنية التحتية للمشروعات الصرف الصحى التي تم الإنتهاء منها تبلغ 25 مشروع داخل نطاق حى بولاق الدكرور وهم إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بمنطقة بولاق القديمة والتي تضم شوارع محمود سعد وعلى خليل وإبراهيم رمضان ومحمد على وأحمد عفيفى وعطية عبدالحميد) ومنطقة همفرس. بالاضافة إلى إحلال وتجديد خطوط الإنحدار للصرف الصحى بشوارع ال عامر وغريب وأحمد كرسون وحمزة الابحر وحارة النادى أل عامر وحارة سليم وحارة محمود عبدالفتاح من ال عامر وشوارع عمرو خالد وابراهيم المشهدى. إلى جانب إحلال وتجديد وتنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحى لعدد 8 شوارع بمنطقة صفط اللبن وعدد(7) شوارع بمنطقة بولاق الدكرور .

كما تم إحلال وتجديد خطوط صرف صحى بشوارع المشتل وأل عامر وترعة زنين وشوارع الطويل – المدينة المنورة – مكه – التحرير بصفط اللبن وبشوارع سعيد الحلوانى وجمال عبدالعال والجامع وحسين عباس ومدحت عزت بخاتم المرسلين وكفر طهرمس وعبدالحميد بركات وخاتم المرسلين من شارع أحمد العش وشارع سيد عبدالعال بمدينة النجوم. مشيراً أنه تم إنشاء خط صرف صحى بشارع جمال عبدالناصر بجوار الطريق الدائرى حتى شارع نظمى وبشارع ترعة الزمر من شارع ناهيا حتى شارع مصطفى كامل مروراً بشارع همفرس وترعة زنين بالاضافه إلى شارع ترعة الزمر من شارع المشتل حتى شارع مصطفى كامل واصلاح كسر مفاجىء بالخطوط وفرعيات بشوارع ناهيا ببولاق وحسن اللبان من الشهيد أحمد حمدى بشارع محمد على ربيع بالإضافة إلى تغير مسار خط الصرف الصحي بفرعية بشارع الرشيد كما تم إنشاء معمل مركزى للصرف الصحى بمحطة معالجة زنين.

كما أشار أن مشروعات البنية التحتية لمشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذها داخل نطاق حى بولاق الدكرور تبلغ 5 مشروع وهم إحلال وتجديد خطوط الإنحدار للصرف الصحى بشارع القناية وبعض شوارع منطقة بولاق الدكرور وبشوارع ( عباس العقاد- رشاد الشيمى- الاربعين- عبدالرحيم العقباوى- خالد مكى – ش 14 – ش 16 بالإضافة إلى أعمال تصميم وتنفيذ خط الصرف الصحى بشوارع العمده ونبيل طه وعلى عفت وعمرو بن العاص كما تم انشاء معمل مركزى للصرف الصحى بمحطة معالجة زنين بالاضافه إلى إنه جارى تنفيذ خط صرف صحى قطر 1000م يبدأ من محطة التجارب مروراً بشارع السادات ثم شارعه ترعة عبدالعال والملكة وحتى كفر طهرمس بطول 2 كم تقريباً .