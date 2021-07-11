محمود حميدة في رحلة استشفاء بسيوة .. ونهال عنبر تعلق بـ«قلب أحمر» (صور)

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نشرت صفحة مركز آمون للحمامات الرملية والسياحة العلاجية والترفيهية صورًا لعملية الاستشفاء السنوية التي يقوم بها الفنان محمود حميدة بواحة سيوة فى محافظة مطروح، والتى أعلن عنها قبل أيام خلال تواجده مع أصحاب المركز ونشر لها علي صفحته على موقع «فيس بوك».

تظهر الصور الحديثة الفنان محمود حميدة وهو مدفون فى الرمال وفوق رأسه مجموعة من الأشخاص يحملون بطانية وبغرض حماية رأسه من أشعة الشمس الحارقة، والتى تصل فى سيوة تلك الأيام العظمي إلي نحو 40 درجة.

قلب أحمر من نهال عنبر على صور الفنان محمود حميدة فى رحلة الاستشفاء

قلب أحمر من نهال عنبر على صور الفنان محمود حميدة فى رحلة الاستشفاء

يقوم أصحاب «المردم» بحفر حفرة منذ الصباح الباكر فى الرمال لتظل الشمس مسلطة عليها حتى بعد الظهر، ثم يأتي الراغب فى الاستشفاء ويخلع ملابسه مع ستر عورته بالطبع، وينام مستلقيًا على ظهرة فى الحفرة، ويشعر بلسعة حرارة الشمس فى جسده مع أول نزول، ويتم بدء الدفن ثم يتم نزع الملابس الداخلية مع تغطية العورة بفوطة ثم يبدأ عمال المردم بتغطية العورة بالرمال من أسفل الفوطة، حتى يتم تغطية الجسم كاملاً بالرمال ولا تظهر منه سوي الرأس.

يظل راغب الاستشفاء فى الرمال نحو ربع ساعة يتم خلالها إزاحة الرمال التى بردت بأخري ساخنة، ويبدأ العرق بالنزول من الوجه كما ينزل من الجسم في الرمال الملتصقة بالجسم، حيث أن الشخص يكون عاريًا تمامًا.

قلب أحمر من نهال عنبر على صور الفنان محمود حميدة فى رحلة الاستشفاء

يحضر أصحاب المردم بطانية ويدارون بها عندما يقوم من الرمل وبالطبع لا يحتاج مساعدة فى الغالب فإن الرمال فوقه حوالي 20 سم فقط، ويخرج الشخص والبطانية فوقه حتى يدخل خيمة معدة لمهمة أخري أن تكون أشبه بـ«ساونا».

يجلس الشخص فى خيمة وحده في أغلب أماكن الاستشفاء عن طريق حمامات الرمل عاريًا تمامًا ويتم اعطائه مشروب حلبة ومشروب يانسون، ويظل فى الخيمة على قدر تحمله والعرق يتصبب منه، البعض يظل ربع ساعة وآخرون يتحملون ساعة إلا ربع، وبعدها يتغطي الشخص ببطانية أو بالطو من الألياف حتى يحتفظ بدرجات الحرارة ويذهب إلي الغرفة ويظل لنحو ساعة فى الغرفة المجهزة بحيث لا تدخل الهواء رغم أن الجو جاف أساسًا ويقوم بعد أن يبرد جسمه بإزالة الرمال عن جسده، ولبس ملابس جافة، ويحظر على الشخص الاستحمام خلال فترة حمامات الرمل وبعدها لمدة 3 أيام.

الفنان محمود حميدة فى رحلة الاستشفاء السنوية

نشر الفنان محمود حميدة يوم 5 يوليو صورة لواحة سيوة وعلق عليها بعبارة «موعد الاستشفاء فى سيوة»، ونشر يوم 6 يوليو صورًا أخري له مع بعض أهالي سيوة وظهر فى الصور وهو يرتدي جلباب وعمامة، وعلق عليها بعبارة «بصحبة الشيخ عبد الرحمن جبريل وأخيه الأستاذ بلال والأسرة».

قلب أحمر من نهال عنبر على صور الفنان محمود حميدة فى رحلة الاستشفاء

قلب أحمر من نهال عنبر على صور الفنان محمود حميدة فى رحلة الاستشفاء

قلب من نهال عنبر للفنان محمود حميدة

علق الحساب الرسمي للفنانة نهال عنبر علي صورة الفنان محمود حميدة مع أهالي سيوة بوضع «ايموشن قلب أحمر»، وهو ما لاقي استحسان نحو 276 من متابعي صفحة الفنان محمود حميدة.

قلب أحمر من نهال عنبر على صور الفنان محمود حميدة فى رحلة الاستشفاء

محمود حميدة وحب سيوة

نشر الفنان محمود حميدة صورًا له العام الماضي عبر صفحته أثناء رحلة الاستشفاء فى حمامات الرمل، وعلق أن له علاقات كثيرة فى شتي ربوع مصر، ولكنه يرتبط اتباطًا خاصًا بواحة سيوة، بالمكان والناس، مضيفًا أتمنى أن أعرف كل الناس فى سيوة، كلهم ناس طيبين من أهل الكرم، وأنا أرتاح فى سيوة لأني أميل إلي الصحراء و«أقول على نفسي أني شخص صحراوي».

قضية بسبب مسلسل لما كنا صغيرين

يواجه الفنان محمود حميدة دعوي قضائية أمام محكمة القاهرة المختصة، مقامة من احدى شركات التوزيع والإنتاج الفني بسبب خلاف مالي على أجره فى مسلسل «لما كنا صغيرين»، وتقول فى الدعوي أن الإتفاق كان أن تكون مدة الحلقة 40 دقيقة إلا أنه عندما تم بث المسلسل فى شهر رمضان الماضي تبين أن مدة الحلقة تتراوح بين 25 و30 دقيقة، لذا تطالب الشركة من المحكمة تحديد أجر الفنان لمخالفته لبنود العقد.

قلب أحمر من نهال عنبر على صور الفنان محمود حميدة فى رحلة الاستشفاء

قلب أحمر من نهال عنبر على صور الفنان محمود حميدة فى رحلة الاستشفاء

قلب أحمر من نهال عنبر على صور الفنان محمود حميدة فى رحلة الاستشفاء