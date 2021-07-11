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أكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، البدء في تنفيذ الخطة الدورية للشركة في عملية تطهير مأخذ محطات المياه الواصل من «الترعة» في محافظات القناة الثلاث السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، بالإضافة إلى أصلاح الأعطال والكسور المفاجئة خلال لـ 24 ساعة الماضية، وذلك استمراراً لتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين.

رئيس مياه القناة: البدء في عملية تطهير مأخذ المحطات وإصلاح الكسور المفاجئة

وقال اللواء عبدالحميد عصمت، أن عمليات تطهير مأخذ محطات مياه الشرب، في إقليم محافظات القناة، تشمل إزالة كل العوالق والرواسب والقمامة، والحشائش والجزر الطينية من الترعة، وذلك من خلال الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة، مناشد المواطنين بضرورة المحافظة على مصادر المياه من التلوث وعدم إلقاء القمامة داخل المجارى المائي، وذلك يؤثر بالسلب على العمر الافتراضي للمواتير والطلمبات التي تقوم بسحب المياه.

رئيس مياه القناة: البدء في عملية تطهير مأخذ المحطات وإصلاح الكسور المفاجئة

وأضاف اللواء عصمت، انه الانتهاء من أصلاح الأعطال والكسور المفاجئة في شبكات المياه، منها أصلاح كسر في خط 355 بمنطقة نفق الشهيد احمد حمدي، وإصلاح كسر مفاجئ في خط 6 بوصة بجوار النفق حي فيصل، وأصلاح كسر 4 بوصة في منطقة المشروع بجوار المدرسة الثانوية الزراعية حي الجناين، وإصلاح خط 6 بوصة المغذي لقرية الرائد حي فيصل، وأصلاح كسر 4 بوصة بجوار عمارات الري حي الجناين، بالأصافة إلى تغير محبس 4 بوصة في خط المياه حي الجناين، وذلك بأشراف مباشر من عياد نجيب رئيس شبكات مياه قطاع السويس.

رئيس مياه القناة: البدء في عملية تطهير مأخذ المحطات وإصلاح الكسور المفاجئة

وأشار اللواء عبدالحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

رئيس مياه القناة: البدء في عملية تطهير مأخذ المحطات وإصلاح الكسور المفاجئة

رئيس مياه القناة: البدء في عملية تطهير مأخذ المحطات وإصلاح الكسور المفاجئة