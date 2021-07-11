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إعدام 2500 كجم أغذية وضبط 100 كجم عسل أسود منتهية الصلاحية بالمنوفية

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إعدام 2500 كجم أغذية وضبط 100 كجم عسل أسود منتهية الصلاحية بالمنوفية إعدام 2500 كجم أغذية وضبط 100 كجم عسل أسود منتهية الصلاحية بالمنوفية

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وجه الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، فريق مراقبة الأغذية بالمرور على منافذ تقديم المواد الغذائية بمحافظة المنوفية.

وأثناء الحملة تم مداهمة مخزن للمواد الغذائية يتم تشغيله بدون ترخيص وتم إعدام 2500 كجم أغذية متنوعة منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 100 كجم عسل أسود منتهي الصلاحية وضبط 250 كجم مكرونة منتهية الصلاحية وتم ضبط 245 لتر عصير منتهي الصلاحية وتم ضبط 518 علبه بسكويت سادة منتهي الصلاحية وضبط 540 علبة بسكويت شيكولاته منتهي الصلاحية وضبط 320 لتر مياه غازية منتهي الصلاحية وتم تحرير عدد 1 محضر اشتراطات صحية طبقا للقرار رقم 96 لسنة 67 وتحرير محضر غلق إداري لعدم وجود رخصة للمخزن.

ومن جانبه شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد سيادته على استمرار.

المصرى اليوم

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