ذبح 30 عجلا وتوزيعها على المستحقين بالشرقية خلال أيام عيد الأضحى

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أعلن سيد رجب، مدير جمعية الأورمان بالشرقية، أنه خلال أيام عيد الأضحي المبارك، سوف تقوم الجمعية بذبح 30 عجل لتوزيعها بالمجان على الأسر المستحقة بمتخلف مراكز ومدن المحافظة، لافتاً إلى أنه تم إختيار الأضاحى بعناية شديدة وفقاً للأحكام الشرعية للأضحية، وسيتم الذبح داخل المجازر المعتمدة من وزارة الزراعة وتحت إشراف مديرية الطب البيطري.

وأوضح عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية، أنه في إطار التعاون المستمر مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، ولإدخال البهجة والسرور عليهم.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير على المواطنين وتوفير إحتياجاتهم ،من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم خاصه في المناسبات والأعياد.

أشار المحافظ إلى الدور الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع، من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية وإستهداف القرى الأكثر إحتياجاً، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعي ،والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.