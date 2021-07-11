«صحة المنوفية» تتابع الإجراءات الاحترازية لامتحانات الثانوية العامة

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صرح الدكترو فيصل جودة وكيل صحة المنوفيه بقيام، إدارة الطب الوقائي ومسئول الصحة المدرسية بالمديرية، والإدارات الطبية بالتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية بجميع مدارس المحافظة، والقيام بجميع الإسعافات الأولية لأي طالب إذا لزم الأمر، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، وتوافر المطهرات والصابون على الأحواض، ونظافة البيئة المحيطة بالمدارس، وتوافر سلات لجمع القمامة، والتخلص الأمن منها، وعدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوار المدارس.

من جانبه أكد جودة على رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات بالمحافظة والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، أثناء أداء إمتحانات أخر العام الدراسي للشهادة الثانوية ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، حفاظاً على صحة أبنائنا الطلاب بمحافظة المنوفية ومتابعة كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية بمدارس المحافظة، والتأكد من إرتداء الطلاب والمراقبين على الإمتحانات باللجان للكمامات، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، ومن النظافة العامة بها، وبدورات المياه، وتوافر المطهرات والصابون على الأحواض.

وأكد جودة على مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر كميات كبيرة من أكياس الدم ومشتقاته، وزيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بالأقسام الحرجة بالمستشفيات، بالإضافة إلى توافر عدد كافي من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ.

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الإجراءات الإحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، لتجنب إنتشار العدوي، مشيراً إلى إستمرار العمل المكثف لمتابعة الإجراءات الصحية والوقائية والتأكد من كثافة الفصول ومايتناسب مع الإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعى للطلبة ووجود غرف عزل مجهزة في حالة ظهور أي إشتباه أثناء اللجنة وذلك حتي نهاية فترة الامتحانات.