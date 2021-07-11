محافظ قنا يحيل المسؤولين عن تأجير عبارة الطويرات النيلية للنيابة العامة

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أحال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا الاحد المسئولين بمديرية الطرق والنقل عن ملف تأجير عبارة الطويرات النيلية للنيابة العامة وذلك لإرتكابهم مخالفات أدت إلى اهدار المال العام وذلك بعد فحص ملف المزايدة الخاصة بتأجير العبارة والتى عقدت في مارس الماضى حيث اتضح وجود تلاعب في القيمة التقديرية لتأجير العبارة.

اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا - صورة أرشيفية

ومن جانبه قال محافظ قنا أنه لن يتهاون في محاربة الفاسدين وإحالتهم للنيابة العامه وجهات التحقيق، ووقفهم عن العمل ليكونوا رادعا لكل من تسول له نفسه الإضرار بالمال العام واستغلال وظائفهم في التربح ومخالفة القانون.