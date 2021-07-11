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وزير الإسكان: تنفيذ الطرق بـ«سكن لكل المصريين» و«دار » في العاشر من رمضان

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وزير الإسكان: تنفيذ الطرق بـ«سكن لكل المصريين» و«دار مصر» في العاشر من رمضان وزير الإسكان: تنفيذ الطرق بـ«سكن لكل المصريين» و«دار » في العاشر من رمضان

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال طبقة «الأسفلت» بطرق المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين – لمحدودي الدخل» بمنطقة حى الأندلس بمدينة العاشر من رمضان، والذى يحتوى على 11380 وحدة سكنية بإجمالي (569 عمارة).

وأضاف أنه جارٍ أيضا تنفيذ أعمال طبقة «الأسفلت» بمشروع دار ، المرحلة الثانية شرق المال والأعمال بالمدينة، موضحا أن الوحدات السكنية بالمشروع بمساحات تتراوح من 100م2: 150 م2 ويتم تسليم كافة الوحدات لمستحقيها كاملة التشطيب، وكذا أعمال تنسيق الموقع.

وشدد المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وطبقا للجدول الزمني المتفق عليه، حتى يتم تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق لربط المجاورات السكنية وتيسير حركة المواطنين.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتى في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمشروعات الإسكان لمحدودى ومتوسطى الدخل، وكذا مشروعات البنية التحتية بكافة المدن الجديدة، وطبقاً لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للعاملين بالمواقع.

المصرى اليوم

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