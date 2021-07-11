«المصري اليوم» داخل مزرعة لأشجار المانجو بالمنيا.. ومزارعون: درجات الحرارة أضرت الإنتاج

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في إعقاب ما تردد حول إصابة محصول المانجو، بفطر العفن ألهبابي الأسود، والذي يؤدي إلى تلف المحصول، وقلة الإنتاجية، بسبب تعرض الثمار للفطر الأسود، حرصت «المصري اليوم» على التواجد، داخل احد المزارع النموذجية للمحصول، بالظهير الصحراوي الغربي، بمركز مغاغة في المنيا، بهدف التعرف على حقيقة الإصابات، والاطمئنان على المحصول.

أكد المزارعين ضرورة جدية التعامل مع المحصول، والقيام بأعمال التنظيف، والتعقيم من خلال رش المحصول بخليط من الزيت المعدني، وبعض المطهرات، بالإضافة إلى إزالة الحشائش والحفاظ على سلامة التربة وانتظام عملية الري.

وكشف «المزارعين» عن تأثير ارتفاع درجات الحرارة على النمو، لتاثيرة على الزهرة، التي تحتوي على الثمرة، مما اثر بالسلب على تأخر النمو وقلة الإنتاجية .

فيما أصدرت نقابة الفلاحين، ببان طمئنه خلاله المواطنين على سلامة المحصول، وطرح كميات من جميع الأصناف، بالأسواق، دون تأثر أسعار الشراء والبيع. وكشف البيان عن وجود إصابات نسبية بفطر العفن ألهبابي، المحصول بمحافظة الإسماعيلية، دون باقي المحافظات.

وكشفت الإحصائيات الصادرة عن مديرية الزراعة في المنيا، عن انخفاض المساحات المنزرعة بالمانجو بالمحافظة، لـ 500 فدان، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالمحافظة. مؤكدا على سلامة المحصول بالمزارع الموجودة بالمحافظة.

وقال المهندس هاني سمير فرنسيس، صاحب مزرعة مانجو غرب مركز مغاغة في المنيا، نجحت في إقامة مزرعة نموذجية لأشجار المانجو على مساحة 8 أفدنة، بالظهير الصحراوي الغربي، على مدار السنوات الماضية، وحققت إنتاجية عالية، مع مرور العمر للشجرة، لكن هذا الموسم تسببت الموجة الحارة على نمو الثمرات، لتأثر الزهرات بالحرارة، وطالب المزارعين بضرورة القيام بأعمال التعقيم والتطهير، والنظافة العامة للحديقة من الحشائش والمن وغيرها للحفاظ على الإنتاجية وعدم الإصابة بالأمراض.

وأكد الحاج حسين ابو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن نسب الإصابة، بفطر العفن ألهبابي الأسود، والذي يؤدي إلى تلف المحصول، وقلة الإنتاجية، ارتفعت في محافظة الإسماعيلية، مما ادي لقلة الإنتاجية. مؤكدا سلامة المحصول في باقي المحافظات، وطرح كميات بأسعار العام الماضي للمواطنين، دون تناقص في الكميات المعروضة، أو زيادة في الأسعار.

وأضاف: «ابو صدام أن ارتفاع درجات الحرارة، في شهر مارس الماضي، وقت تزهير أشجار المانجو، وانخفاضها أحيانا أدي انتشار مرض العفن ألهبابي، وسقوط إزهار بعض أشجار المانجو، وعدم اكتمال العقد للبعض الأخر، مما أدي إلى انخفاض إنتاجية بعض حدائق المانجو، وتضرر بعض الحدائق بأضرار بالغه».

وقال «ابو صدام» نزرع ما يقارب 300 ألف فدان من المانجو في مصر، منها 117 ألف فدان في محافظة الإسماعيلية. مؤكدا أن أسعار الأسواق لن تتأثر بإصابات العفن ألهبابي المحدودة نسبيا بالنسبة للمساحة الكلية في الإسماعيلية، ولا تزيد عن 5% فقط من ال 117 ألف فدان «وهي إصابات محدودة ستضر أصحاب المزارع المصابة، ولكنها لن تؤثر على الإنتاجية العامة، ولن تغير في الأسعار

وطالب «ابو صدام» الحكومة بتفعيل قانون صندوق التكافل الزراعي لتعويض المتضررين من الفلاحين، ووزارة الزراعة بسرعة التحرك للقضاء على العفن ألهبابي حيث أن كثافة أشجار المانجو في الإسماعيلية تجعل من الصعب عي المزارعين رش المبيدات والتي يحتاج رشها لطيران هيلكوبتر.

وقال المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، تبلغ المساحة المنزرعة بالمحافظة 500 فدان فقط، بسبب عدم تناسب الزراعة، مع مناخ المحافظة، حيث ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، والصقيع في الشتاء. مؤكدا عدم تأثر تلك الزراعات، بفطر العفن ألهبابي الأسود، والذي يؤدي إلى تلف المحصول، وقلة الإنتاجية. وأضاف «رضوان» تتميز المحافظة بإنتاج العنب وتصديره للخارج.