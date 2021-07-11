انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية وسط إجراءات احترازية مشددة

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انتظمت امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء، اليوم الاحد، في هدوء وبدون شكوى، وذلك وسط اجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وأكد محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية على متابعة اللجان والاطمئنان على حسن سير الامتحانات وعدم وجود شكوى، حيث يؤدى طلاب القسم الأدبى الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى ( الانجليزية ) لمدة 3 ساعات في مختلف اللجان الثمانية التي تضم عدد 365 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة، وأن الأسئلة جاءت مطابقة للمناهج المقررة، والتى تم تدريسها.

وأشار إلى انتظام العمل داخل اللجان والالتزام الكامل من جميع العاملين باللجان، وأن غرفة العمليات في مقر المنطقة بالعريش لم تتلق أية بلاغات أو اخطارات بأية شكاوى.. كما لم يتم تسجل أية إصابات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب والملاحظين.

وأضاف محمد عبدالعظيم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب أن هناك عدد 7 مراكز لتوزيع الأسئلة، وأنه يتم تطهير وتعقيم لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بصفة يومية قبل وبعد كل امتحان.. حيث تعقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم الأدبى ويوم آخر لطلاب القسم العلمى، وأن الامتحانات مستمرة حتى الأول من أغسطس المقبل.