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«الداخلية»: ضبط 182 قطعة سلاح نارى و188 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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«الداخلية»: ضبط 182 قطعة سلاح نارى و188 قضية مخدرات خلال 24 ساعة «الداخلية»: ضبط 182 قطعة سلاح نارى و188 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتمكنت من ضبط 182 قطعة سلاح نارى، و188 قضية مخدرات وتنفيذ 81324 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، من ضبط 182 قطعة سلاح نارى، بحوزة 146 متهم، وتنفيذ 81324 حكم قضائى متنوع.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 188 قضية مخدرات بإجمالى 209 متهم، كما تم ضبط 22 متهم هارب، و17 لقيامهم بأعمال بلطجة، و23519 مخالفة مرورية متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

المصرى اليوم

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