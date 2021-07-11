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أمن المنافذ: ضبط 32 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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أمن المنافذ: ضبط 32 قضية متنوعة خلال 24 ساعة أمن المنافذ: ضبط 32 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وتمكن من ضبط 32 قضية خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 5 قضايا تهريب بضائع فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضية فى مجال تهريب الألعاب النارية والمتفجرات والأسلحة والذخائر.

كما تم ضبط 25 قضية فى مجال الأمن العام، و1363 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 184 حكم قضائى متنوع، وقضية فى مجالى مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

المصرى اليوم

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