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«شرطة المسطحات»: ضبط 126 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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«شرطة المسطحات»: ضبط 126 قضية متنوعة خلال 24 ساعة «شرطة المسطحات»: ضبط 126 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، وتمكنت من ضبط 126 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

وفى مجال حماية الثروة الزراعية، تمكنت الحملات من ضبط محل أعلاف ومحل جزارة بدون ترخيص، بمضبوطات بلغت 70 طن أعلاف حيوانية وداجنة بدون بيانات ومجهولة المصدر و25 كيلو جرام لحوم بدون علامات وأختام مذبوحة خارج المجازر بالإسماعيلية.

وفى مجال حماية البيئة، تم ضبط 12 منشأة صناعية ومصنع و2 مخزن بدون ترخيص، بمضبوطات بلغت 32 طنا و949 عبوة مواد غذائية و20 طن أعلاف حيوانية بدون ترخيص وبدون بيانات ومجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.

كما تم ضبط 70 قضية متنوعة في مجال حماية الثروة السمكية، وقضية بالمخالفة لقانون حماية منافع الرى والصرف، و38 قضية في مجال الملاحة حماية نهر النيل والمجارى المائية ببني سويف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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