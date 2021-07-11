بمناسبة عيد الأضحى وذكرى 23 يوليو .. زيارتان استثنائيتان لجميع نزلاء السجون

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أعلنت وزارة الداخلية منح جميع نزلاء السجون زيارتين استثنائيتين بمناسبة الاحتفال (بعيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو لعام 2021) وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

قالت الداخلية في بيان صباح اليوم الأحد: «تقرر منح جميع النزلاء (زيارتين استثنائيتين) بداية من يوم الوقفة أو أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويستكمل منحهما بعد انتهاء الإجازة الرسمية لعيد الأضحى المبارك وحتى يوم الأحد الموافق 8/8/2021، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا».

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.