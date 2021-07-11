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"واتساب" يطرح ميزة على هواتف "آيفون" لكاميرا شبيهة بـ"سناب شات"

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"واتساب" يطرح ميزة على هواتف "آيفون" لكاميرا شبيهة بـ"سناب شات" "واتساب" يطرح ميزة على هواتف "آيفون" لكاميرا شبيهة بـ"سناب شات"
تعمل على عرض الصور ومقاطع الفيديو لمرة واحدة فقط

طرح تطبيق "واتساب" ميزة جديدة خاصة على هواتف "آيفون" لكاميرا شبيهة بتلك الموجودة على منافسه تطبيق "سناب شات".

وتعمل تلك الميزة، وفقاً لما نشره موقع "9 تو 5 ماك" التقني المتخصّص، على عرض الصور ومقاطع الفيديو لمرة واحدة فقط مع شعار جديد تم تصميمه داخل "واتساب"، على شكل فقاعة.

ومن المتوقع طرح تلك الميزة أيضاً خلال فترة مقبلة على الإصدار التجريبي "بيتا" لتطبيق واتساب على نظام تشغيل "أندرويد".

وستكون صلاحية مقاطع الفيديو الصور لمرة واحدة فقط، بمجرد عرضها تختفي تلقائياً من على واتساب، كما ستتأكد إدارة التطبيق من أن تلك الميزة لا تصلح معها "لقطات الشاشة" أي لا يمكن للشخص الاحتفاظ بها على الإطلاق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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