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ضبط 642 منشأة طبية مخالفة وتحرير 428 محضر غلق إداري في المنيا

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ضبط 642 منشأة طبية مخالفة وتحرير 428 محضر غلق إداري في المنيا ضبط 642 منشأة طبية مخالفة وتحرير 428 محضر غلق إداري في المنيا

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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية الصحة بالاستمرار في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية من خلال المرور على المنشآت الطبية وكافة القطاعات الخدمية التي تقدم الخدمات للمواطنين، بهدف إحكام الرقابة على الخدمات الطبية وسوق الدواء للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة نظمت حملات رقابية وتفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع المراكز، خلال شهر يونيو الماضي، حيث تم المرور على 1868 منشأة طبية خاصة ومستشفيات ومراكز طبية وعيادات، وأسفرت الحملات عن ضبط عدد 642 منشأة مخالفة وتحرير 428 محضر غلق ادارى لمنشآت طبية خاصة مخالفة.

من جانبه، قال الدكتور محمد حسن مدير ادارة العلاج الحر، إنه تم ضبط أدوية داخل عيادات خاصة وتحرير 16 مخالفة، كما تم التحفظ على المضبوطات، مشيراً إلى انه تم الانتهاء من ترخيص 41 منشأة طبية خاصة وإنذار 214 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع، بالإضافة للانتهاء من فحص 6 شكاوى حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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