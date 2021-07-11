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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت من ضبط 1542 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 2 طن هياكل وأحشاء دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

وفى الجيزة، تم ضبط 1،95 طن دواجن كاملة وفليه وكبد وقوانص، غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن.

كما تم ضبط 1،39 طن أسماك سالمون، معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وفى الغربية، تم ضبط 35،4 طن نشا وعسل وجلوكوز معبأة داخل شكائر وبراميل بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص.

وفى المنوفية تم ضبط 10 طن أعلاف حيوانية بدون بيانات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص.

كما تم ضبط 4 طن أسمدة زراعية بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى، تمهيداً لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية.

وتمكنت الحملات من ضبط 31 قضية تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء بإجمالى مضبوطات بلغت 2810 عبوة سجائر .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.