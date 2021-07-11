«الداخلية» تشن حملة أمنية لمكافحة ترويج الأدوية الطبية المهربة جمركيًا

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شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة لمكافحة ترويج المستلزمات والأدوية الطبية المهربة جمركياً وغير المصرح بتداولها.

يأتى ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمستلزمات الطبية غير المصرح بتداولها والمهربة جمركياً عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط 306،245 كبسولة أدوية و1200 كيس بودر و110 كيلو بودرة و15000 كبسولة فارغة، وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بحوزة مسؤول عن محل مكملات غذائية بمدينة نصر.

كما تم ضبط 550 أمبول لعقاقير مخدرة بحوزة صاحب مكتب توريد مستلزمات طبية، ومندوب مبيعات بمنطقة الساحل.

وفى حلوان، تم ضبط صاحب صيدلية وبحوزته عدد كبيرة من الأقراص والأمبولات والأدوية المختلفة والمستلزمات جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

كما تم ضبط صاحب صيدلية بحلوان وعُثر بداخل الصيدلية على عدد كبير من الأدوية والأمبولات والمستحضرات الطبية جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً ومحظور تداولها داخل البلاد.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بنشاطهم غيرالمشروع بقصد التربح.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.