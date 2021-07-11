الداخلية تعلن ضبط 11494 مواطن لعدم إرتداء الكمامة خلال 24 ساعة

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 11494 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط 241 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة ، وتحرير 913 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وتمكنت الحملات من ضبط 11494 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ11434 شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 60 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 913 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 241 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 1598 أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة ، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.