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محافظ شمال سيناء يؤكد على تفعيل دور رؤساء مجالس المدن والأحياء

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محافظ شمال سيناء يؤكد على تفعيل دور رؤساء مجالس المدن والأحياء محافظ شمال سيناء يؤكد على تفعيل دور رؤساء مجالس المدن والأحياء

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أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على تفعيل دور رؤساء مجالس المدن والأحياء خلال المرحلة القادمة لمنع التعديات على أملاك الدولة.

وأعلن المحافظ في بيان، عن تفعيل دور رؤساء الأحياء والعاملين فيها خلال المرحلة القادمة لضبط موضوع التعديات الموجودة في الشوارع الرئيسية وعلى الكورنيش، خاصة ونحن مقبلين على فصل الصيف.

وناشد المحافظ المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح بسرعة استيفاء الأوراق والمستندات الخاصة بالتصالح قى مخالفات البناء والممتدة حتى نهاية الشهر الجارى طبقا للمدة المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء.

المصرى اليوم

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