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«دراسات إسلامية الإسكندرية» تحجب نتيجة الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية (صور)

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«دراسات إسلامية الإسكندرية» تحجب نتيجة الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية (صور) «دراسات إسلامية الإسكندرية» تحجب نتيجة الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية (صور)

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أعلنت إدارة كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات في جامعة الازهر بالاسكندرية، برئاسة الدكتورة إيمان محمد الشماع عميدة الكلية، اعتماد نتيجة الفرقة الأولى شعبتي الشريعة والقانون وأصول الدين، على أن يتم إعلانها للطالبات مباشرة فور الانتهاء من مراجعتها واعتمادها بإدارة الجامعة.

وذكرت الكلية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى، فيس بوك«، أن إدارة الكلية تؤكد على أن إعلان النتيجة سيقتصر على الطالبات اللاتي سددن المصروفات الدراسية، مع التأكيد على أنه سيتم حجب نتيجة أي طالبة لم تسدد هذه الرسوم.

وأشارت إدارة الكلية إلى أن دفع المصروفات الدراسية متاحٌ بالكلية، طوال أيام الأسبوع باستثناء الإجازات الرسمية للدولة، مع الإشارة إلى أن العمل منتظم بالكلية يوميا من الأحد وحتي الخميس، والتأكيد على أن الطريقة الوحيدة المتاحة لدفع المصروفات تنحصر في الحضور للكلية، والدفع الإلكتروني لدى مسؤول الخزينة، باستخدام «فيزا» بها قيمة المصروفات المطلوبة.

وشددت على جميع الطالبات سرعة سداد المصروفات؛ حتي لاتُحجب نتائجهنَّ.

"دراسات اسلامية الاسكندرية": حجب نتيجة الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية واعلان نتيجة الفرقة الأولى فور اعتمادها (صور)
"دراسات اسلامية الاسكندرية": حجب نتيجة الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية واعلان نتيجة الفرقة الأولى فور اعتمادها (صور)

المصرى اليوم

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