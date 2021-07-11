لتقديم الرعاية الطبية ..السجون توجه قافلة طبية نزلاء سجنى «معسكر العمل وجنوب التحرير»

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وجه قطاع السجون قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء سجنى «معسكر العمل وجنوب التحرير»، جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون لاسيما الرعاية الصحية.

قالت الداخلية: «قام قطاع السجون بتوجيه قافلة طبية إستهدفت سجنى(معسكر العمل وجنوب التحرير ) حيث ضمت مختلف التخصصات الطبية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للنزلاء، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد منهم، وصرف الأدوية اللازمة لهم» .

يأتى ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، والإرتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون، وخاصةً الرعاية الصحية بشقيها الوقائى والعلاجى.