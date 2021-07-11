قنا : وصول 5 سيارات بتكلفة 11 مليون جنيه لخدمة الصرف الصحي

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تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا وصول المرحلة الأولي من سيارات نافوري «مدمجة» الجديدة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، في إطار خطة الشركة لرفع كفاءة العمل بها بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور المهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

أوضح محافظ قنا، وصول 5 سيارات نافوري مدمجة سعة الواحدة منها 6م 3 مزودة بعدد 2 خزان «رواسب – شفط» بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون و410 ألف جنيه لمواجهة أي انسدادات أو رواسب بيارات الصرف الصحي تنجم عنها حدوث طفوحات فجائية وسيتم توزيعها على مراكز قنا ونجع حمادي وقفط ونقادة .

وصول دفعة سيارات للصرف الصحي بقنا

ومن جانبه أضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، أنه من المقرر وصول 4 سيارات نافوري مدمجة جديدة كمرحلة ثانية خلال شهر أغسطس القادم، وذلك في إطار سعي الشركة إلى تحقيق أعلى معدلات كفاءة الأداء الخدمي الخاص بقطاع المياه والصرف الصحي على مستوى كافة مناطق العمل بالمحافظة.

وصول دفعة سيارات للصرف الصحي بقنا