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رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض تناغمات لعميدة «التربية الفنية»

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رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض تناغمات لعميدة «التربية الفنية» رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض تناغمات لعميدة «التربية الفنية»

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افتتح الدكتور مصطفي عبدالنبي رئيس جامعة المنيا معرض «تناغمات خطية – خيطية» للفنانة الدكتورة أمل أبوزيد عميد كلية التربية الفنية بجامعة المنيا، والذي أقيم بقاعة الدكتور حنا حبيب رملة بمبني الكلية، وضم 21 قطعة فنية مستوحاة من الطبيعة ومستقاة من التشكيلات الفنية للورود والنباتات والطيور.

حضر المعرض الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمود حامد أستاذ الأشغال الفنية وعميد التربية الفنية جامعة حلوان، والدكتورة زينب أمين عميد التربية النوعية، والدكتورة عزة حافظ عميد التمريض، والدكتور طارق صلاح عميد التربية الرياضية، والدكتورة مني المعداوي أستاذ الأشغال الفنية جامعة حلوان، وأعضاء هيئة التدريس، حيث نالت الأعمال إعجاب الحضور لما فيها من عناصر فنية جمالية.

وأوضحت الدكتور «أمل أبوزيد» أن لوحات المعرض قائمة على التناغم بين الخط والخيط وتقنياته، والتي استعانت فيها الفنانة بخامة الخيط كعنصر أساسي في التشكيل، لتجسيد جمال الطبيعة، مستخدمة خامات الخرز والخيش والجوخ، وأفرع الشجر، وخشب الماكيتات، إلى جانب تقنيات التطريز باستخدام غرزة الفيستون والبطانية، والفرع، والركوكو، والحشو، وتقنية النسيج السادة، والمبرد، والسوماك، وبعض تقنيات نسيج أميركا اللاتينية، بالإضافة إلى تقنية العقادة والتطريز والكنافا، وتم تثبيت هذه الخامات على أوراق النصبيان.

المصرى اليوم

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