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رصف مداخل المنطقة الصناعية بالشروق وصيانة كبارى المشاة في طوخ

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رصف مداخل المنطقة الصناعية بالشروق وصيانة كبارى المشاة في طوخ رصف مداخل المنطقة الصناعية بالشروق وصيانة كبارى المشاة في طوخ

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أعلن العميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة، البدء في رصف مدخل منطقة الشروق الصناعية ومدخل معسكر قوات أمن الخانكة وتسوية الطرق المؤدية لهما كما تقرر استكمال أعمال تسوية وترميم وتوسعة طريق «شبين القناطر- مشتول»، وأمام مركز شرطة شبين القناطر ووضع طبقة سن أسفلتي وتم تسويته، تمهيدا لرصف الطريق وذلك بأعمال رد الشئ لأصله.

وفى السياق قرر «كشك» إزالة عامود مائل بمنطقة الجبل الأصفر وإعادة تثبيت العامود بواسطه نوبتجية كهرباء مركز ومدينة الخانكه بعد أن مال العامود على أحد المنازل. وفى طوخ قام محمود أحمد محمود رئيس الوحدة المحلية بترسا، بتنظيم حملة نظافة لكبارى المشاة على الطريق الزراعى السريع في نطاق قرى طوخ وقام فريق الصيانة بالوحدة بأعمال إنارة عامة وتركيب كشافات ليد لكبارى المشاة أمام مدخل القرى.

المصرى اليوم

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