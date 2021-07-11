صحة الشرقية تناقش آليات تطبيق منظومة الشراء الموحد

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عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا موسعا مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية بالمحافظة، بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية، بحضور مدير عام الطب العلاجي، ومدير عام طب الأسنان، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية.

تناول الاجتماع مناقشة مديري المستشفيات لخطة العمل، وآليات تطبيق منظومة الشراء الموحد خلال العام المالي الحالي، وكذلك مناقشة احتياجات المستشفيات من الأعمال الإنشائية، وصيانة الآلات والمعدات والأجهزة الطبية، والاحتياجات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وجه وكيل الوزارة مديري المستشفيات بحصر جميع الاحتياجات وإرسال كشف تفصيلي بها في نهاية اليوم، كما ناقش وكيل الوزارة ما تم تنفيذه ضمن برنامج الزمالة المصرية داخل المستشفيات، والتأكد من توفير قاعات للتدريب مجهزة بشاشات للعرض، ومزودة بأحدث الوسائل التعليمية، وكذلك توفير السكن اللائق للمدربين والمتدربين من الأطباء بما يتناسب مع الأعداد الموجودة، فضلا عن متابعة جودة الوجبات الغذائية المقدمة لهم، وسجل الانتظام وكتاب الأنشطة العلمية للزمالة، موجهاً مديري المستشفيات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد جميع الأقسام الطبية بالمستشفيات ضمن برنامج الزمالة المصرية، والتنسيق الكامل والمستمر بين منسق برنامج الزمالة بالمديرية ومنسقي الزمالة بالمستشفيات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن عدد الأقسام الطبية الذي تم اعتمادها حتي الآن ضمن برنامج الزمالة المصرية بلغ ٢١٧ قسما بجميع مستشفيات الصحة بالمحافظة، مشددا على ضرورة المرور المكثف لمختلف الأقسام الطبية، ومعالجة أي سلبيات وأي معوقات تؤثر على سير العمل، كما تم مناقشة الإجراءات المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ بالمستشفيات، وشدد وكيل الوزارة على مديري المستشفيات بالإنتهاء من قوائم الإنتظار الخاصة بالعمليات الجراحية ذات المستوي الثالث، تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية، وإجراء جراحات الأورام السرطانية والمخ والأعصاب والعظام للمرضي بمستشفيات الصحة.