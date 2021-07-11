منتخب رجال الطائرة يواجه بولندا وديًا استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية

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يواجه اليوم الأحد، المنتخب الوطني لرجال الكرة الطائرة نظيره البولندي، في ختام بطولة بولندا الدولية، والمقامة خلال الفترة من 8 حتى 12 من شهر يوليو الحالي.

وكان منتخب الفراعنة قد فاز على نظيره الأذربيجاني بنتيجة (3-0) في أولى لقاءاته، كما فاز على منتخب النرويج بنتيجة (2-3)ز

وتضم قاشمة المنتخب الوطني بقيادة محمد اللقاني ، المدير الفني، كل من: هشام يسري، مصطفى محمد، أشرف اللقاني، محمد عبد المحسن، حسن سعودي، أحمد قطب، أحمد عزمي، محمد مصطفى، أحمد فتحي، عبدالرحمن سعودي، محمد عبدالمحسن، أحمد سعيد، محمد رضا، محمد عبدالمحسن، أحمد ضياء.

ويسعى منتخب الفراعنة للفوز بالمباراة وحصد كأس البطولة، ويأتي هذا المعسكر ضمن استعدادات المنتخب الوطني لبطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها شهر سبتمبر المقبل والتي يأمل المنتخب المصري في الحصول عليها