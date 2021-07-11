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الجيش التونسي يطوق مبنى البرلمان
-
الاثنين 26 يوليو 2021 01:23 صباحاً
الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة
-
الاثنين 26 يوليو 2021 01:15 صباحاً
إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة
-
الاثنين 26 يوليو 2021 01:15 صباحاً
نداء عاجل من الرئاسة التونسية للشعب.. واقتحام مقار «النهضة» في عدة مدن
-
الاثنين 26 يوليو 2021 01:09 صباحاً
احتفالات في شوارع تونس بعد قرارات قيس سعيد ضد حركة النهضة الإسلامية
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الاثنين 26 يوليو 2021 01:09 صباحاً
بعد قرارات قيس سعيد .. ما هو الفصل 80 من الدستور التونسي؟
-
الاثنين 26 يوليو 2021 01:09 صباحاً
إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة
-
الاثنين 26 يوليو 2021 01:01 صباحاً
شرطة القصيم: استعادة مجوهرات تُقدَّر قيمتها بـ 80.000 ريال
-
الاثنين 26 يوليو 2021 01:01 صباحاً
"العيسى": الدول العربية أنشأت 350 مركزًا بحثيًّا في الجامعات والوزارات
-
الاثنين 26 يوليو 2021 01:01 صباحاً
خريجات "الصفوف الأولية": نحن مؤهلات لتدريس 7 تخصصات.. ويناشدن احتياجًا مستقلاً
-
الاثنين 26 يوليو 2021 01:01 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
إجراءات صارمة لمنع الغش باللجان..طلاب الشعبة الأدبية فى مواجهة اللغة العربية اليوم
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 11 يوليو 2021 12:09 مساءً
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